المجلس الوطني الفلسطيني: إسرائيل تنفذ قتلا شاملا وإبادة لعائلات كاملة بغزة

- مدينة غزة تتعرض لقتل شامل وإبادة ممنهجة تطال عائلات بأكملها جراء الحرب الإسرائيلية

- المواطنون بمدينة غزة المنهكون من الفقر والحصار يهربون نحو الموت هربا من جحيم الحياة

- نوجه نداء استغاثة للعالم ومجلس الأمن لوقف القتل الرهيب الذي ترتكبه إسرائيل وتوفير الحماية لشعبنا

قال المجلس الوطني الفلسطيني، السبت، إن مدينة غزة تتعرض لـ"قتل شامل" يستهدف عائلات بأسرها، ضمن حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي في القطاع.

جاء ذلك في بيان للمجلس (برلمان منظمة التحرير)، وصل الأناضول، بينما تواصل إسرائيل تدمير الأبراج السكنية ومنازل المدنيين تمهيدا لاحتلال مدينة غزة، رغم التحذيرات من تداعيات ذلك على نحو مليون فلسطيني.

ومنذ 11 أغسطس الماضي، دمر الجيش الإسرائيلي بمدينة غزة 1600 برج وعمارة سكنية بشكل كامل، ونحو ألفي برج وعمارة أخرى بشكل بليغ، إضافة إلى 13 ألف خيمة، ما تسبب بتشريد أكثر من 100 ألف نسمة كانوا يقطنون في تلك المساكن والخيام، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأوضح المجلس أن "مدينة غزة تتعرض لعملية قتل شامل واستهداف ممنهج للبشر والمنازل والأبراج، حيث تقصف المباني فوق رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى إبادة عائلات بأكملها منذ ساعات الصباح، في مشهد يعكس جريمة إبادة جماعية متواصلة".

وأضاف أن "سكان مدينة غزة المنهكين من الفقر والحصار يهربون نحو الموت هربا من جحيم الحياة، في ظل صمت دولي مهين للقيم الإنسانية ومعايير مزدوجة قائمة على اللون والعرق، ومجتمع دولي لم ينفذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية تجاه شعب يتعرض للتطهير العرقي وحصار التجويع منذ ما يقارب العامين".

وأشار إلى أن "استهداف مبنى تلفزيون فلسطين وتدميره بالكامل يأتي في إطار محاولة طمس الحقيقة وإسكات صوت الشعب الفلسطيني"، معتبرا ذلك "انتهاكا خطيرا لحرية الرأي والتعبير واعتداء صارخا على المؤسسات الإعلامية المحمية بموجب القانون الدولي".

ووجه المجلس "نداء استغاثة" إلى شعوب العالم وبرلمانات الدول والمؤسسات الدولية، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، دعا فيه إلى "التدخل الفوري لوقف هذا القتل الرهيب وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنقاذ مئات الآلاف من خطر الإبادة والتطهير العرقي".

وفي 8 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيسها بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

فيما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في 11 أغسطس الماضي، الهجوم على المدينة بدءا بحي الزيتون (جنوب شرق)، حيث تخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.