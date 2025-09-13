الدفاع المدني بغزة: سكان مدينة غزة يتعرضون الآن إلى التطهير العرقي

قال الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، إن سكان مدينة غزة يتعرضون حاليًّا إلى التطهير العرقي.

ودعا الدفاع المدني في بيان، دول العالم والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل اليوم قبل الغد لإيقاف الجنون الإسرائيلي الأعمى.

وقال البيان إن الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى مستوى الجنون الأعمى في قصفه للمدارس التي تؤوي النازحين والمباني السكنية المقامة وسط الأحياء المكتظة بالمواطنين والمدنيين، ما أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين وإصابة مئات آخرين.

وأضاف أن مدينة غزة تشهد حاليًّا استهدافات وتدميرا واسعا لما تبقى من مباني سكنية لإجبار المواطنين على مغادرتها، تنفيذا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى إفراغ المدينة من أهلها نحو ما يسميها "المنطقة الإنسانية الضيقة" جنوب قطاع غزة.

ولفت إلى أن هناك حالة من الذعر الشديد تسود أوساط الأهالي المشردين في مدينة غزة، في ظل عدم وجود مراكز إيواء تتضمن أدنى مقومات الأمن والسلامة.

وتابع: «مطلوب من العالم الحر والمؤسسات الإنسانية الدولية الخروج عن صمتهم فورا وايقاف مسلسل الإبادة والتطهير العرقي».