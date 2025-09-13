 إسماعيل يوسف: مدرب الزمالك غير مقنع حتى الآن - بوابة الشروق
السبت 13 سبتمبر 2025 2:03 ص القاهرة
إسماعيل يوسف: مدرب الزمالك غير مقنع حتى الآن

أمير نبيل
نشر في: السبت 13 سبتمبر 2025 - 1:12 ص | آخر تحديث: السبت 13 سبتمبر 2025 - 1:12 ص

يرى إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك السابق، أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، لم يقدم ما يشفع له حتى الآن مع الفريق.

ويقود فيريرا الزمالك منذ بداية الموسم، حيث حقق الفريق تحت قيادته 3 انتصارات وتعادل وحيد وخسر في مباراة واحدة أيضا على مستوى الدوري.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: "غير مقتنع بما يقدمه فيريرا حتى الآن، الفريق يمكنه أن يقدم أداءً أفضل".

وأضاف: "ربما تختلف الأمور بعد فترة التوقف الدولي، ويكون قد حصل على فرصة أفضل من أجل ظهور بصماته الفنية مع الفريق".

يذكر أن الزمالك الذي خسر في الجولة الماضية من وادي دجلة بهدفين لهدف، يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي يوم السبت لحساب الأسبوع السادس من المسابقة.


