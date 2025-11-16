جولة أخرى من التدريبات البحرية بين الفلبين وأمريكا واليابان في بحر الفلبين الغربي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرت الفلبين والولايات المتحدة واليابان جولة أخرى من التدريبات البحرية في بحر الفلبين الغربي، مما يؤكد على تعزيز التعاون الأمني.

وشملت التدريبات البحرية متعددة الأطراف الـ13 والثامنة هذا العام سفنا رئيسية من القوات المسلحة الفلبينية وقيادة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، حسب بيان صحفي.

ونشرت القوات المسلحة الفلبينية فرقاطتين قادرتين على إطلاق صواريخ وهما بي.آر.بي خوسيه ريزال(إف.إف.150) و(بي.آر.بي أنطونيو لونا(إف.إف 151) إلى جانب مروحية طراز (إيه.دبليو 159)، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم الأحد.

وأرسلت الولايات المتحدة مجموعة حاملة الطائرات الهجومية نيميتز، بقيادة حاملة الطائرات "يو.إس.إس. نيميتز (سي.في.إن.68)"، بينما أرسلت اليابان حاملة الطائرات جيه.إس.أكيبونو(دي.دي-108) والمروحية إس.إتش-60 كيه سي هوك).

وذكرت القوات المسلحة الفلبينية أن التدريبات تضمنت مجموعة كاملة من تدريبات التشغيل المتبادل: فحوص الاتصالات وأساليب إعادة الإمداد في البحر وتدريبات مضادة للغواصات وإعداد تقارير متعلقة بالوعي بالمجال البحري وهبوط مروحيات عبر سطح السفن ومناورات التشكيل وتدرييبات متكاملة نهائية.