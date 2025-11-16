أعلن خفر السواحل الصيني، في بيان، أن تشكيلا من سفنه أبحر عبر‭‭ ‬‬مياه جزر سينكاكو التي تديرها اليابان، اليوم الأحد، في "دورية لحماية الحقوق"، في الوقت الذي تُصعد فيه بكين التوتر مع اليابان بسبب تصريحات رئيسة وزرائها بشأن تايوان.

واشتد الخلاف الدبلوماسي بين الصين واليابان، منذ أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أمام البرلمان، في السابع من نوفمبر الجاري، إن أي هجوم صيني مفترض على تايوان قد يُثير ردا عسكريا من طوكيو، وفقا لوكالة "رويترز".

وأثارت هذه التصريحات ردا غاضبا من بكين، التي أشارت إلى أنها تتوقع من تاكايتشي التراجع عنها بطريقة ما.

وتعتبر الصين، تايوان إقليما تابعا لها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة، التي تبعد 110 كيلومترات فقط عن الأراضي اليابانية.

وترفض حكومة تايبه مطالب بكين بالسيادة على الجزيرة.

وقال خفر السواحل الصيني في البيان: "نفذت مجموعة سفن خفر السواحل الصينية 1307 دوريات داخل المياه الإقليمية لجزر دياويو.. كانت هذه عملية دورية قانونية نفّذها خفر السواحل الصيني دفاعا عن حقوقه ومصالحه".

وتكررت المناوشات بين الصين واليابان حول الجزر التي تطلق عليها بكين اسم دياويو، وتسميها طوكيو سينكاكو.