منتخب مصر تحت 20 سنة يستعد للسفر إلى تشيلي لخوض كأس العالم

اختتم منتخب مصر تحت 20 سنة اليوم الجمعة، استعداداته بالقاهرة، قبل السفر إلى تشيلي، لخوض منافسات كأس العالم، التي تقام في الفترة من 27 سبتمبر حتى 18 أكتوبر المقبلين

وحضر المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي المران الختامي قبل السفر إلى تشيلي، لدعم اللاعبين والجهاز الفني، وتحفيزهم لتحقيق إنجاز تاريخي للكرة المصرية.

كما حضر علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم المران الختامي، للإشراف على الاستعدادات النهائية لمنتخب مصر تحت 20 سنة، قبل خوض منافسات كأس العالم.

وخاض منتخب الشباب بقيادة مديره الفني أسامة نبيه تدريبه الأخير قبل السفر إلى تشيلي صباح غد السبت، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتضمنت فترة إعداد منتخب مصر تحت 20 سنة لخوض منافسات كأس العالم، معسكرات مفتوحة، شهدت مباريات ودية مع أندية من الدوري المصري الممتاز ودوري المحترفين، ومعسكر بالمغرب تضمن مواجهتين وديتين مع المنتخب المغربي تحت 20 سنة.

كما تضمن المعسكر الأخير بالقاهرة ثلاث مواجهات ودية مع الفريق الأول للجبلين السعودي، الفريق الأول للشرطة العراقي والفريق الأول لبيراميدز.