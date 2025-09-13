بولندا تنشر مقاتلات في مجالها الجوي بسبب تهديد الطائرات المسيرة في أوكرانيا

ذكرت السلطات البولندية أنه تم نشر مقاتلات بولندية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في عملية "احترازية" في المجال الجوي البولندي اليوم السبت بسبب تهديد من ضربات من مسيرات في مناطق مجاورة بأوكرانيا، وتم إغلاق مطار مدينة لوبلين شرقي البلاد.

وجاء التحذير بعدما عبرت 19 مسيرة روسية إلى بولندا يوم الأربعاء الماضي، مما دفع الناتو إلى إرسال مقاتلات لإسقاطها، ويسلط التحذير الضوء على مخاوف تساور بولندا منذ أمد طويل بشأن توسع الحرب التي تخوضها روسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا.

ونشرت القيادة العملياتية للجيش البولندي عبر منصة إكس بعد ظهر اليوم السبت أن أنظمة الدفاع الجوي التي تعمل على الأرض وأنظمة الاستطلاع في حالة تأهب قصوى.

وشددت على أن "هذه الأعمال ذات طبيعة احترازية"، وترمي إلى تأمين المجال الجوي البولندي وحماية مواطني البلاد. وأشارت إلى تهديد من ضربات بمسيرات في مناطق أوكرانية محاذية لبولندا، لكنها لم تدلي بمزيد من التفاصيل.

وكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "العمليات الجوية الاحترازية" بدأت في المجال الجوي البولندي بسبب التهديد الذي تشكله المسيرات الروسية التي تعمل فوق مناطق أوكرانية قريبة.