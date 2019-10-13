«التنمية المحلية» تنظم ورشة عمل لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

تنظم وزارة التنمية المحلية من خلال "مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" ورشة عمل تدريبية في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الحالي بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان ووحدات السكان بمحافظات أسيوط والمنيا والقليوبية وهي من المحافظات التي ينفذ بها المشروع كمرحلة أولى.

وتهدف ورشة العمل إلى دمج الشباب المتطوع، والذي تم اختياره بعد اختبارات ومعايير موضوعية فى منظومة عمل وحدات السكان بالمحافظات الثلاث وحتى يتم خلق روح تعاون فعال ينتج عنه تحقيق الهدف المرجو من المشروع، وذلك بحضور فاطمة الزهراء جيل، مديرة المشروع، وعمرو حسن، مستشار المشروع للمتابعة والتقييم، ومديري مكتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات المعنيه وأعضاء وحدات السكان بالمحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، في تصريحات له، اليوم الأحد، على أهمية التدريب لأعضاء وحدات السكان بالمحافظات، وخلق روح التعاون بينهم وبين وحدات المجلس القومي للسكان بالمحافظات وإبراز الدور الداعم لهم ودمج الشباب المتطوع الذى تم اختياره لينضم لمجموعه العمل.

وتابع: "الورشة ستركز على بناء قدرات الشباب وفرق عمل المحافظات باستخدام أساليب العمل الجماعى لإدارة البرنامج السكاني بالتعاون مع فرق عمل المجلس القومي للسكان بالمحافظات وخلق أساليب للشراكة الفعاله مع الوحدات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة ودمج الشباب المتطوع في مجموعات عمل المحافظة والتعريف بمهامهم وأسلوب العمل مع فرق عمل المحافظات".

وطلب الوزير قيام المشرفين على ورشة العمل بالتدريب على المنظومة المعلوماتية بمراكز معلومات المحافظة وطرق عرض البيانات والتعرف أيضا على "dashboard" وهى اللوحة المعلوماتية الإلكترونية الموجودة بمكتب المحافظ لمعرفة مؤشرات الخلل في كل مركز وقرية بمحافظته وأسباب ارتفاع الزيادة السكانية والعمل على الوصول لحل وعلاج سريع لنقاط الضعف.

وأضاف، أنه يتم خلال جلسات اليوم تحليل الاطار المؤسسي المقترح لتسريع الاستجابة المحلية وكيفية إشراك الشباب في صنع القرار والعائد المتوقع من مشاركة الشباب وتفعيل المسئولية المجتمعية ومناقشة نماذج خطط المتابعة والتقييم.