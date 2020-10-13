مساعد وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة للبنان والمغرب وبريطانيا

يبدأ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ديفيد شينكر جولة تشمل لبنان والمغرب وبريطانيا اعتبارا من اليوم الاثنين وتستمر إلى 21 أكتوبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس اليوم إن شينكر سيدير الجلسة الافتتاحية للمفاوضات بين حكومتي إسرائيل ولبنان حول حدودهما البحرية والتي يستضيفها منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان جان كوبيس.

وأشارت المتحدثة إلى أن هذه المفاوضات يشارك فيها السفير جون ديسروتشر الذي سيكون الوسيط الأمريكي لهذه المفاوضات، مؤكدة أن الاتفاق الإطاري لإطلاق هذه المفاوضات التجارية حول الحدود البحرية تعد خطوة ذات أهمية حيوية يمكن أن تفتح المجال نحو المزيد من الاستقرار والأمن والرفاهية لمواطني كل من لبنان وإسرائيل على السواء.

وأوضحت أنه في المغرب سيشارك شينكر وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة المغربية ديفيد فيشر مع المسئولين الحكوميين لبحث فرص زيادة التعاون الاقتصادي والأمني نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ولفتت المتحدثة إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي سيتوجه يوم 20 أكتوبر إلى العاصمة البريطانية لندن للاجتماع مع نظيره في المملكة المتحدة وإجراء مباحثات حول أحدث التطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.