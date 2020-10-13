العراق يسجل 3921 إصابة و58 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 409 آلاف و358 في البلاد.

وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل 58 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9970.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 4158 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 344 ألفًا و208.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 37 مليون إصابة.