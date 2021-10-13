وزير الدفاع الأمريكي يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل لبحث عدد من الملفات

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيجري بزيارة إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل في إطار جولة أوروبية يجري إعدادها حاليا من جانب وزارة الدفاع، البنتاجون.



وقال كيربي، في بيان صحفي الليلة الماضية، بحسب وكالة أنباء، أوكرينفورم، الأوكرانية، يستعد الوزير وفريقه لجولة إلى أوروبا الأسبوع المقبل، ستتضمن محطات الجولة جورجيا وأوكرانيا ورومانيا.



وأضاف أن أوستن سيختتم الجولة الأوروبية مع الحلفاء والشركاء في بروكسل لحضور اجتماع وزارء دفاع حلف الناتو، على أنه سيتم تقديم إعلان رسمي يحمل مزيدا من التفاصيل في الأيام المقبلة.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال خلال زيارته للولايات المتحدة الشهر الماضي إن وزير الدفاع الأمريكي وعد بزيارة أوكرانيا هذا الخريف.