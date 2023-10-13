وزيرة خارجية ألمانيا تبحث بالقاهرة التطورات بقطاع غزة

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، قادمة على رأس وفد بطائرة خاصة من تل أبيب في زيارة لمصر تستغرق يومين تبحث خلالها آخر التطورات بقطاع غزة .

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالا هاتفيا مع بيربوك السبت الماضي في إطار اتصالاته التي يجريها لاحتواء التصعيد الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية حينذاك أن الاتصال جاء "في مسعى يستهدف تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة، لاسيما في ظل عضوية البلدين في صيغة ميونيخ بشأن دعم جهود السلام".

وفي وقت سابق اليوم، طمأنت بيربوك إسرائيل وشعبها مؤكدة على تضامن ألمانيا معهما عقب الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت بيربوك اليوم، في اجتماع مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في مستوطنة نتيفوت قرب الحدود مع قطاع غزة: "في هذه الأيام الفظيعة نقف إلى جانبكم، ونشعر بألمكم. نحن إسرائيليون جميعا في هذه الأيام".

وأضافت بيربوك: "أود أن أبعث لكم بأعمق التضامن من حكومة ألمانيا، ومن شعب ألمانيا أيضا".