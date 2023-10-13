أظهرت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء القاهرة الفرعية، تقدم الدكتورة شيرين غالب مرشح قائمة المستقبل لمقعد نقيب أطباء القاهرة، على منافسها الدكتور محمد مقبل مرشح قائمة الاستقلال.



كما أظهرت المؤشرات الأولية، فوز الدكتور حمدي الجزار بمقعد نقيب أطباء القليوبية، والدكتور أحمد حسانين بمقعد نقيب أطباء الجيزة، بحسب عضو مجلس النقابة العامة للأطباء خالد أمين.



ومازالت عملية فرز الأصوات مستمرة في كافة المحافظات.



وأعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، في الخامسة مساء اليوم، وبدء عملية فرز الأصوات.



وشهدت النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، إقبالا كبيرا من أطباء محافظة القاهرة على المشاركة فى انتخابات التجديد النصفى التى انطلقت صباح اليوم، فى كافة محافظات مصر، تحت إشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.



وتوافد مئات الأطباء على مقر النقابة لتسجيل أسماءهم في كشوف الناخبين، ثم تلقي أوراق التصويت، وبعدها الدخول للإدلاء بأصواتهم.



وتُجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، علي منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة علي مستوى الجمهورية أكثر من 15 عام قيد، وأقل من 15 عام، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة أكثر وأقل من 15 عام بالنقابات الفرعية.



ويتنافس على مقعد النقيب العام 9 مرشحين هم: أمين عام النقابة السابق أسامة عبدالحى، وأعضاء مجلس النقابة العامة إيهاب الطاهر، ومحمد سلامة، وأحمد حسين، بالإضافة إلى عبدالإله حجازى، ومحمد طنطاوى، وعلى كامل، ومحمد محمد منير، وأبو المجد الهوارى.