صحة غزة تتسلم 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين: ظهرت عليها علامات التعذيب

سلّم الصليب الأحمر الدولي، اليوم الخميس، الجانب الفلسطيني نحو 30 جثمانًا لأسرى من قطاع غزة استشهدوا في سجون الاحتلال.

وتمت عملية التسليم للجهات المختصة في قطاع غزة تمهيدًا للتعرف على هوياتهم وتسليمهم لذويهم، لإجراء مراسم الدفن اللائقة.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استلام 30 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 120.

وذكرت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين، وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

ونوهت أن «بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين»، مشيرة إلى التعرف حتى اللحظة على هوية 4 شهداء من قبل ذويهم.

وقال مدير وزارة الصحة بغزة، إن «المشاهدات الأولية للجثث الفلسطينية المسلّمة من الاحتلال توثق آثار تعذيب وتكبيل وتشريح بعض الجثامين وتفريغها وحشوها بالقطن».