قوات الاحتلال تعتقل 35 فلسطينيا من الضفة منذ مساء أمس

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال شنت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني، طالت 35 مواطنًا على الأقل من الضّفة بما فيها القدس.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أنّ من بين المعتقلين طفلًا، وأسرى سابقين، وتوزعت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني على محافظات: جنين، ونابلس، وطولكرم، والخليل، وقلقيلية، وأريحا، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق التي يقتحمها، وأبرز هذه السياسات التحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، في المحافظات كافة.

ومن الجدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال، التي تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تنفذها يوميًا بحقّ المواطنين ومن كل الفئات، ويرافقها عمليات تنكيل، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم.