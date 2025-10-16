انطلاق منتدى الأعمال والاقتصاد التركي الإفريقي في إسطنبول

انطلق "منتدى الأعمال والاقتصاد التركي الإفريقي" الخميس، في مدينة إسطنبول، برعاية وزارة التجارة التركية وبالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي وتنظيم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية.

وتشارك وكالة الأناضول بصفة شريك اتصال عالمي في المنتدى الذي ينعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز العلاقات التركية الإفريقية ومشاركة المكاسب المشتركة"، ويحضره وزراء ومسئولون ونحو 3 آلاف رجل أعمال من 54 دولة إفريقية وتركيا.

ويستمر المنتدى ليومين، ويركز على مجموعة من قطاعات ذات أولوية، بينها الزراعة والأغذية، والطاقة المتجددة، والتعدين، وصناعة السيارات، والنسيج، والنقل واللوجستيك، والإنشاءات والمقاولات، والصناعات الدفاعية والتقنيات الرقمية.

ويتضمن المنتدى جلسات وندوات متعددة تحت عناوين مثل "تمويل احتياجات إفريقيا من البنية التحتية"، و"الأدوية والمستلزمات الطبية"، و"حوار القيادة النسائية وريادة الأعمال التركية الإفريقية"، و"الأمن الغذائي المستدام".

كما يتضمن لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمسئولين، إلى جانب عروض تقديمية لعدد من الدول الإفريقية من بينها موزمبيق ونيجيريا ومصر.

ومن المنتظر أن يشارك في المنتدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعقيلته أمينة أردوغان، ورئيس الاتحاد الإفريقي رئيس أنغوليا جواو جونشالفيس لورينسو وعقليته آنا أفونسو دياس لورينسو، ووزراء أتراك منهم وزير التجارة عمر بولاط، ووزير الصحة كمال مميش أوغلو.

ويشارك في الفعالية أيضا مفوضة الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والتعدين فرانسيسكا تاتشواب بيلوب، ورئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية نائل أولباك، ومنسق مجالس الأعمال التركية الإفريقية فؤاد توسيالي، إضافة إلى وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية من عدد من الدول الإفريقية.