مقتل 4 وإصابة 9 آخرين جراء هجوم على حافلة تابعة لوزارة الطاقة السورية

قتل أربعة عمال من حراس المنشآت النفطية في دير الزور، وأصيب 9 آخرون من العاملين والمدنيين، اليوم، جراء استهداف بعبوة ناسفة لحافلة تابعة لوزارة الطاقة السورية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، قالت وزارة الطاقة السورية، في بيان، اليوم الخميس، أن "حافلة مبيت تقل حراس المنشآت النفطية وعدداً من العاملين فيها في دير الزور تعرضت صباحاً لاستهداف إرهابي أثناء مرورها على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والميادين".

وأوضحت الوزارة السورية أن الاستهداف أسفر عن مقتل أربعة من الحراس وإصابة 9 آخرين من العاملين والمدنيين.

وأكدت وزارة الطاقة السورية أن "هذا الهجوم الإرهابي الجبان لن يثني العاملين في القطاع النفطي عن أداء واجبهم الوطني في حماية المنشآت الحيوية واستمرار العمل والإنتاج"، مشددة على أن طمثل هذه الاعتداءات تأتي في إطار محاولات يائسة لتعطيل الجهود الرامية إلى إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية في قطاع الطاقة".

وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.