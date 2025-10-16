وصلت السفينة السابعة عشر من "سفن الخير" التركية قبالة ميناء العريش المصري في البحر المتوسط، محملة بـ900 طن من المساعدات الغذائية لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفاد مراسل الأناضول أن السفينة تنتظر حاليا قبالة ميناء العريش من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لرسوها في الميناء.

وأُعدّت السفينة التي تحمل اسم "البحر المتوسط" بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" وبمساهمة 17 منظمة مجتمع مدني، قبل أن تنطلق الثلاثاء من ميناء مرسين جنوب تركيا.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، من المقرر دخول السفينة إلى ميناء العريش، ومن ثم بدء عملية تفريغ الحمولة.

وسيتم إيصال المساعدات إلى غزة براً بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت عامين، خلفت 67 ألفا و938 شهيدا، و170 ألفا و169 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

وفي 9 أكتوبر الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل و"حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وتتواصل الأنشطة الإنسانية إلى غزة بوتيرة متسارعة بريادة تركيا، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.