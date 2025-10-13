تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025.





- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:



ارتفعت أسعار الطماطم 3 جنيهات لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

ارتفعت أسعار البطاطس جنيهين لتتراوح بين 5 إلى 12 جنيها.

وزادت أسعار البصل جنيها لتتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

تراجعت أسعار الكوسة جنيهين لتتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

وانخفض أسعار الجزر جنيها لتتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.

وصعدت أسعار الفاصوليا 5 جنيهات لتتراوح بين 15 إلى 35 جنيها.

تراجعت أسعار الباذنجان جنيها لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

تراجع أسعار الفلفل الرومي 3 جنيهات ليتراوح بين 8 إلى 13 جنيها.

وانخفض سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

وزادت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

وتراجع سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 8 إلى 10 جنيها.

وهبطت أسعار البامية لتترواح بين 20 إلى 35 جنيها.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

تراجعت أسعار البرتقال البلدى 3 جنيهات ليتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

وانخفض سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا.

زاد سعر التين البرشومي جنيها ليترواح بين 16 إلى 26 جنيها.

وانخفضت أسعار الجوافة جنيها لتترواح بين 7 إلى 17 جنيها.

تراجعت أسعار الرمان 3 جنيهات ليترواح بين 15 إلى 27 جنيها.

صعد سعر الكانتالوب ليتراوح بين 10 إلى 30 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.