طيران الاحتلال يشن غارة جوية بمحيط منطقة السامر في غزة وأنباء أولية عن سقوط شهيد

قال المركز الفلسطيني للإعلام، إن طيران الاحتلال شن غارة جوية مساء الأربعاء، بمحيط منطقة السامر بمدينة غزة.

وأفاد بوصول إصابات إلى المستشفى المعمداني بعد غارة طيران الاحتلال، فيما وردت أنباء أولية عن سقوط شهيد.

من جانبها، أشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف مركبة وسط مدينة غزة، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار، مع تواصل الغارات الجوية، والقصف المدفعي، للمناطق الشرقية للقطاع، وإطلاق نيران مكثف من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، الأطراف الشمالية والشرقية من قطاع غزة؛ كما استهدفت مناطق جنوبي القطاع.

وبحسب ما نشرته وكالة «قدس» برس، أطلقت الآليات العسكرية نيرانا مكثفة قرب محور «موراج» شمالي مدينة رفح، ومواقع سكنية جنوب شرق مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على شرق مدينة غزة استهدفت إحداها موقعاً في حيّ الزيتون، وأخرى قرب مفترق الشجاعية، فيما دوت أصوات الانفجارات في أرجاء المدينة، تزامنًا مع قصف مدفعي شرقي جباليا شمالي القطاع.

وأفادت مصادر محلية، برصد تحليق مكثّف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء الأحياء الشرقية لمدينة غزة.