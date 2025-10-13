مراسل أكسيوس: ترامب سيتلقي زيلينسكي الجمعة بالبيت الأبيض

نقل باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين مطلعين قولهما إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وجاء ذلك خلال منشور كتبه رافيد، اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس".

وأمس الأحد، أعلن زيلينسكي أنه أجرى مكالمة هاتفية أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد المكالمة التي جرت بينهما أمس السبت.

ووصف زيلينسكي المكالمة الهاتفية بأنها "مثمرة للغاية"، مشيرا إلى أنها ركزت على تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، بما في ذلك القدرات بعيدة المدى.

وأضاف أن الجانبين ناقشا كذلك "الكثير من التفاصيل بشأن الطاقة"، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على مواصلة الحوار.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى استمرار مشاركة الولايات المتحدة في حل الأزمة في أوكرانيا، معبرا عن أمله في أن يمارس الرئيس دونالد ترامب نفس النفوذ الذي مارسه في الشرق الأوسط.

وفي تعليقات في شرم الشيخ، قبيل قمة مع ترامب وقادة دول أخرى لدعم اتفاق غزة، قال ميرتس إن ما حدث مع غزة يظهر أن نهاية الحرب ممكنة إذا تكاتف المجتمع الدولي.



