وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع وفد جامعة Gustave Eiffel الفرنسية

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، اجتماعًا مع وفد جامعة Gustave Eiffel الفرنسية، بمقر المكتب الثقافي المصري في باريس، وذلك على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس.

في مستهل الاجتماع، أكد عاشور عمق العلاقات التي تجمع مصر وفرنسا، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون، ودعم سبل التواصل بين الجانبين في المجلات العلمية والبحثية بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين، وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

وأشار الوزير إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة.

ولفت إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور الأساسية، ومن أبرزها بحث سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة Gustave Eiffel في دعم تنفيذ مشروع الأكاديمية الدولية للعمارة، والذي تم الاتفاق على إنشائه مسبقًا بين الوزارة ومنظمة اليونسكو، بالتعاون مع جامعة Grenoble Alpes الفرنسية وجامعة Sapienza الإيطالية.

وناقش الجانبان أهمية إشراك جامعة Gustave Eiffel في هذا المشروع نظرًا لتميزها الأكاديمي في مجالات النقل والتخطيط العمراني والبنية التحتية، وما تملكه من خبرات علمية وبحثية متقدمة في هذه التخصصات، وهو ما يمكن أن يثري البرامج التي ستقدمها الأكاديمية على مستوى الدراسات العليا والتعليم المهني والبحث التطبيقي.

كما تطرق النقاش إلى فرص التعاون البحثي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والنقل الذكي، حيث قدم الجانب الفرنسي نبذة عن إمكانيات الجامعة والمراكز البحثية التابعة لها، خاصة مختبر GRETTIA، الذي يركز على تحليل البيانات، وتطوير نظم النقل الحضري الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية، وهو ما يتماشى مع أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز قدرات الجامعات في هذا المجال الحيوي.

وناقش الجانبان سبل تفعيل برامج التبادل الأكاديمي والطلابي، بما في ذلك تبادل الأساتذة والباحثين والطلاب بين الجامعات المصرية وجامعة Gustave Eiffel، والتعاون في تنظيم ورش عمل علمية مشتركة، ودورات تدريبية، بالإضافة إلى دعم إنشاء منح دراسية وبرامج مشتركة للماجستير والدكتوراه في التخصصات ذات الصلة.

وجاء هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الانفتاح على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويعكس التزام مصر بتعزيز دورها الإقليمي والدولي في المجالات الأكاديمية والبحثية.

حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور عمر الحسيني رئيس اللجنة التحضيرية للأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة شاهندا عزت، الملحق الثقافي المصري في فرنسا.

وحضر من الجانب الفرنسي، الدكتور جيل روسيل، رئيس جامعة Gustave Eiffel، والدكتورة أمينة بيجي - بشور، نائبة رئيس الجامعة للعلاقات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور يوسف دياب، مدير البحث بالمدرسة الوطنية للأشغال العامة EIVP، والدكتور مهدي زرڭيونا، نائب مدير مختبر GRETTIA المتخصص في أبحاث النقل الذكي.