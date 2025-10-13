على النقيض من المشهد في ساحة الرهائن بتل أبيب، بدا مركز الاحتجاجات في القدس المحتلة خلال العامين الماضيين هادئا نسبيا صباح الاثنين، بينما تستقبل إسرائيل سبعة أسرى أحياء أطلقت سراحهم حركة "حماس" الفلسطينية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كانت الشوارع القريبة من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شبه خالية حوالي الساعة 8:30 صباحا، قبيل تسليم الصليب الأحمر الدولي الأسرى السبعة إلى الجيش الإسرائيلي.

وأمام منزل نتنياهو، حيث كانت حركة المرور مغلقة تقريبا بشكل دائم خلال العامين الماضيين بسبب احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين، بدا الهدوء غريبا بعض الشيء، وأشار المارة إلى أن حركة المرور لم تكن بهذه السلاسة منذ سنوات.

وعلى مقربة من المكان، وتحديدا عند خيمة الاحتجاج المقامة خارج المقر الرسمي لرئيس الوزراء في شارع بلفور، تجمع نحو 200 شخص لمتابعة مشهد الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين على شاشة كبيرة.

ونقلت الصحيفة عن لوري تامريس ماديرر، وهي تقف وسط الحشد مع زوجها قولها: "أنا متحمسة جدا، لقد استيقظت مبكرا هذا الصباح لأكون هنا، لأتمكن من الاحتفال بعودة أسرانا ونهاية الحرب تماما".

وتشمل عملية تبادل الأسرى الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسئول مشارك في العملية قوله إنه من المتوقع إطلاق سراح 1716 فلسطينيا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع اليوم.

وأضاف المسئول أيضا أنه من المتوقع إطلاق سراح 250 فلسطينيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإبعاد بعضهم إلى الخارج اليوم.