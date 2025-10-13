نتنياهو: ترامب سيحفظ في إرث الإسرائيليين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هذا اليوم سيحفر في التاريخ، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحفظ في إرث الإسرائيليين.

وأضاف في كلمة بالكنيست الإسرائيلي، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن اسم ترامب حُفر في تاريخ البشرية، موضحًا أن ترامب لعب دورًا حاسمًا في إعادة بقية المحتجزين من غزة.

وأشار إلى عودة جميع الأسرى الأحياء إلى إسرائيل، معقبا: "ما أروع هذه اللحظات.. كم انتظرنا هذه اللحظة"، مؤكدا التزام إسرائيل بإعادة الجثامين كذلك.

ووجه الشكر باسم إسرائيل للرئيس الأمريكي، لافتًا إلى أن الكنيست يرحب بترامب في القدس التي زعم أنها عاصمة أبدية لإسرائيل.

ولفت إلى أن هناك أسبابًا كثيرة تدفع إسرائيل لتقديم الشكر لترامب بينها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ومواجهته ما زعم أنها أكاذيب وجهت ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وكذلك ما ادعى حقوق إسرائيل في الضفة الغربية، وعلى إبرام اتفاقات أبراهام التاريخية.