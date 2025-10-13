قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن اليوم يمثل "يوماً مؤثراً ومثيراً سيُسجّل في تاريخ إسرائيل".

وأضاف في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أن ترامب جزء من تاريخ أمة إسرائيل.

وتابع في حديثه لـ ترامب: "أنتم، سيدي الرئيس، ستُسجَّلون في تاريخ أمتنا، وأنتم بالفعل مُسجَّلون في تاريخ العالم. نتذكر أصدقائنا، ونعلم الدور المهم والحاسم الذي لعبتموه في عودة الرهائن".

وأضاف نتنياهو: "لقد تم إبلاغنا قبل ساعة فقط أن جميع الرهائن أُعيدوا إلينا. كم كانت الفرحة عظيمة، وكم انتظرنا هذه اللحظة! نحن ملتزمون بإعادة كل من وقع في الأسر".

وجدد رئيس الوزراء كلمته بشكر الرئيس الأمريكي، قائلاً: "أود أن أشكر الرئيس ترامب شخصياً وبالنيابة عن الأمة بأكملها. شكراً لكم، سيدي الرئيس".

يشهد اليوم، الاثنين، تطورات دبلوماسية مكثّفة في الشرق الأوسط، مع دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها الرابع، وإتمام الإفراج الكامل عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة، وعددهم عشرون شخصًا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي إسرائيل، التقى ترامب بأهالي الأسرى بعد الإفراج عنهم جميعا، ومن المقرر أن يتوجه إلى شرم الشيخ، للمشاركة في القمة الدولية التي تستضيفها مصر بحضور عدد من قادة العالم.