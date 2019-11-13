لافروف: ناتج «بريكس» المحلي الإجمالي يتفوق على مجوعة «السبع الكبرى»

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن مجموعة "بريكس" (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) تفوقت على مجموعة السبع الكبرى من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك في مقال للافروف بعنوان "الشراكة الاستراتيجية لبريكس لتحقيق الاستقرار العالمي والأمن المشترك والنمو المبتكر" نُشر تزامنا مع انعقاد قمة "بريكس" السنوية في البرازيل يومي 13 و14 نوفمبر الجاري.

وقال وزير الخارجية الروسي، في مقاله حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن مجموعة "بريكس" تعد إحدى الركائز الأساسية لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، وتلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار الدولي، لافتا إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" يشكل نحو ثلث الاقتصاد العالمي وفقا لمؤشر تعادل القوة الشرائية.

وأضاف أن دول "بريكس" تعمل على رصد احتياطي مالي لدول المجموعة بقيمة 100 مليار دولار، ليكون صمام أمان للدول الخمس في الأزمات، حيث أصبحت دول المجموعة مركزا لجذب العديد من الاستثمارات من الاقتصادات الناشئة.

يُذكر أنه وفق بيانات صندوق النقد الدولي يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" بطريقة تعادل القوة الشرائية حوالي 44.1 تريليون دولار، فيما يبلغ حجم اقتصادات دول مجموعة السبع الكبرى 40.7 تريليون دولار.

كانت مجموعة "بريكس" قد تأسست في 2006 وتشغل دولها قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم، واستطاعت تحقيق أسرع نمو اقتصادي في العالم.