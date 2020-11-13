زعيم تركمانستان يكشف الستار عن تمثال ذهبي عملاق لكلب محلي!

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن رئيس تركمانستان كشف منذ فترة طويلة النقاب عن تمثال ضخم مذهّب لكلب في منطقة مزدحمة في العاصمة.

وكتب الرئيس جوربانجولي بيردي محمدوف، قصيدة لسلالة ألاباي المحلية، وقدم أحد الكلاب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وينضم التمثال -الذي يحتوي على شاشة ملفوفة حول القاعدة تظهر كلاب من نوع ألاباي وهي تعمل- إلى تمثال آخر للرئيس لبيردي محمدوف جالسًا على حصان، مطلي أيضًا بالذهب، عند تقاطع مختلف في العاصمة عشق أباد.

وتعد الكلاب والخيول، مصدر فخر وطني في تركمانستان، حيث تستخدم على نطاق واسع من قبل العديد من الرعاة التقليديين بين السكان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة.

ويدير محمدوف، الجمهورية السوفيتية السابقة الخاضعة لسيطرة مشددة منذ عام 2007 وهو معروف بشكل غير رسمي باسم أركاداغ أو الحامي.

وأشاد بكلب ألابي، أو كلب الراعي في آسيا الوسطى، كمثال للتراث الوطني وكتب كتابًا عنه، كما أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جروًا كهدية في عام 2017.

وتُعرف هذه السلالة من الكلاب ببراعتها في حماية الأغنام والماعز من الذئاب، وتستخدم أيضًا لحراسة المنازل، كما تعد معارك الكلاب، من أشكال الترفية في تركمانستان.