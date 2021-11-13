صعود فريق النجيلة بمطروح إلى نهائي بطولة المحافظات الحدودية

نجح فريق مركز شباب النجيلة في الصعود إلى نهائي بطولة دوري المحافظات الحدودية المقامة بمحافظة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد الفوز على فريق جنوب سيناء بأربعة أهداف نظيفة.

وقال خالد عبد الحميد، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، إن فريق مركز شباب النجيلة بطل دوري مراكز مطروح نجح في الصعود إلى نهائي دوري أبطال المراكز للمحافظات الحدودية المقامة بالوادي الجديد.

وتم تقسيم الدوري إلى مجموعتين، وفي أولى المباريات النجيلة مطروح تعادل مع الوادي الجديد سلبيا، بينما نجح في المباراة الثانية الفوز بنتيجة كبيرة على جنوب سيناء بأربعة أهداف نظيفة؛ ليصعد أول المجموعة وإلى نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يقابل مركز شباب النجيلة، في النهائي، مركز شباب الخربة بطل محافظة شمال سيناء.