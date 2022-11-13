وقال السفير أبو العينين لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن، إنه شارك في الحفل أعضاء مجلس إدارة معهد الدراسات الشرقية وعدد من أعضاء مجلس أوصياء الجامعه ولفيف من أساتذه علوم المصريات من الجامعات الأمريكية في وسط الغرب الأمريكي.

وأشار إلى أنه تم تنظيم الاحتفالية بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكية في مصر وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارتها الذين جاءوا إلى شيكاجو خصيصا للمناسبة.

وأوضح أن رئيس معهد الدراسات الشرقية الدكتور تيو فاندن هوت وجه في كلمته الشكر والتقدير للسفير المصري علي دعمه للنشاط الثقافي للمعهد حول مصر وتاريخها الفرعوني، مشيرا إلى توجهه إلى مصر خلال أيام قليلة للاحتفال بإعادة افتتاح وتطوير "شيكاجو هاوس" في الأقصر بالتعاون مع السلطات المصرية ووزارة السياحة والآثار، ولحضور الاحتفال أيضا ببرنامج "ساويرس" للتبادل العلمي والأكاديمي ما بين جامعة شيكاجو والجامعات المصرية في الأول من ديسمبر.

كما ألقت الدكتورة إيميلي تيلر الرئيس السابق لمركز البحوث الأمريكية في مصر محاضرة في القاعة الرئيسية بالجامعة -التي امتلأت بالكامل بمناسبة الاحتفالية- حول تاريخ الملك توت عنخ آمون وعظمة الحضارة المصرية القديمة، وذلك بمشاركة أعضاء المجتمع العلمي والأكاديمي والقنصلي الأجنبي والعربي من ولايات إلينوي وميشيجان وإنديانا بدعوة من السفير المصري.

وأشاد الحضور بالنجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيمها واستضافتها لقمة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وبتزامن الاحتفالية اليوم في جامعة شيكاجو بالتعاون المصري الأمريكي المتنامي في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وبالقمة المصرية الأمريكية في شرم الشيخ.