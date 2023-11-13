متحدث الخارجية الأمريكية: لدينا أدلة على حفر حماس أنفاقا تحت المستشفيات لكن لا أريد الحديث عنها

زعم المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، أن حركة حماس تستخدم المدنيين في قطاع غزة كدروع بشرية.

وخلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، ادعى أنّ حماس حفرت أنفاقها تحت المدارس والمستشفيات وتنفذ هجماتها من مبانٍ مدنية.

وسُئل عن الأدلة على وجود هذه الأنفاق، فأجاب قائلا إن هذه المعلومات معروفة منذ سنوات وليس فيها جديد أو مفاجأة، موضحا أنّ حماس خطّطت لهجماتها منذ سنوات.

وفيما زعم المتحدث الأمريكي أنّ هناك دلائل على هذه الاتهامات المفترضة لكنه لم يكشف عن أي منها، بحجة أنه لا يريد التدخل في الأمور الاستخباراتية

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا، بينهم 4630 طفلا و3130 سيدة، فيما بلغ عدد المفقودين 3500 مفقود بينهم 1740 طفلا تحت الأنقاض.

كما جرى تسجيل حتى الآن، 29 ألف إصابة، أكثر من 70% منها نساء وأطفال.