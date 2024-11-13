ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في مدينة روالبندي الباكستانية

مازالت حمى الضنك تنتشر في مدينة روالبندي الباكستانية، حيث تم تسجيل 69 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات هذا العام إلى 5921 .

وذكرت وزارة الصحة، أن 175 شخصا يتلقون حاليا العلاج في مختلف المنشآت الطبية بسبب فيروس حمى الضنك، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأربعاء.

وحث مسؤولو الصحة السكان، على اتخاذ إجراءات احترازية، بما في ذلك الحفاظ على النظافة حول منازلهم والتخلص من المياه الراكدة، التي تشكل بيئة خصبة لتكاثر البعوض، الذي ينشر الفيروس.

وأكدت الوزارة، أهمية تعاون الشعب مع فرق الصحة، التي تعمل في مناطق عالية الخطورة للقضاء على التفشي.

جدير بالذكر أن حمى الضنك، هي عدوى فيروسية أعراضها تشبه أعراض الأنفلونزا وتنقل عن طريق البعوض إلى البشر، وهي شائعة في المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي.

ويتعافى معظم الأشخاص من المرض، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة عندما يسبب نزيفا داخليا وفشلا في وظائف الأعضاء.