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شرحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، تفاصيل إقدام البنك المركزي على سحب سيولة جديدة بأكثر من تريليون جنيه من البنوك.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن البنك المركزي سحب سيولة بنحو 1.37 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة، معلقة: "البنوك تتقدم بشراء ودائع أسبوعية".

وأضافت: "عندما يتجه البنك المركزي لسحب السيولة من السوق؛ فهذا يعتبر من أهم الوسائل لمكافحة التضخم".

وذكرت أن البنك المركزي يُحضّر للفترة القادمة من أجل تقليل مستوى التضخم في مصر، ومن ثم تخفيض الأسعار".

وأشارت الدماطي، إلى أن مصر يوجد بها سعر صرف مرن ومستقر، وعندما يتم تخفيض التضخم ستنخفض الأسعار، كما سيتم تخفيض سعر الفائدة الأساسية في البنوك.

وكان البنك المركزي قد سحب نحو 1.37 تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد، خلال العطاء الأسبوعي.

وقدم 24 بنكاً طلبات في العروض المقدمة بعطاء اليوم بسعر عائد 27.75%، وتم قبولها كلها من قبل المركزي.