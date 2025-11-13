مساعد مدير منظمة الفاو: المجاعة قائمة في غزة و87% من الأراضي الزراعية دُمرت بالكامل

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتضن حاليًا أزمتين هما الأكبر على مستويين مختلفين، موضحًا أن "غزة" تُعدّ الأكثر حدة في العالم، بينما "السودان" هي الأكبر من حيث الحجم، لأنها تمس حياة نحو 50 مليون مواطن.

وأضاف الواعر، في تصريحات للإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تقييم المنظمة للوضع الإنساني والغذائي في غزة يؤكد أن الأوضاع ما زالت بالغة الخطورة، رغم وقف إطلاق النار الجزئي الذي لوحظ بعد قمة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن آخر تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يوضح أن المجاعة قائمة في غزة مع خطر امتدادها إلى دير البلح وخان يونس.

وأوضح أن أكثر من 640 ألف شخص ما زالوا يواجهون مستويات جوع كارثية، فيما يعيش أكثر من مليون شخص في حالة طوارئ غذائية.

وقال: "لم نشهد فتحًا كاملًا للمعابر للإمدادات الإنسانية، ناهيكِ عن إعادة تفعيل المنظومة الزراعية التي دُمرت بالكامل، وبالتالي فإن الوضع ما زال كارثيًا، وما زال مبكرًا الحديث عن الوصول إلى أي بوادر استقرار في ما يخص الغذاء أو الصحة العامة".

وتحدث الواعر عن الإجراءات العاجلة التي تعمل عليها المنظمة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والخطط المستدامة لإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية ومصادر المياه بعد وقف الحرب. وقال: "حتى نكون واقعيين، يجب أن ننظر إلى المنظومة الزراعية والغذائية في قطاع غزة قبل أكتوبر 2023، فقد كانت غزة شبه مكتفية ذاتيًا من الإنتاج الغذائي والموارد المائية والإنتاج الحيواني، خصوصًا اللحوم والدواجن واللحوم الأخرى والألبان والبيض والسمك".

وتابع: "اليوم، تُظهر دراسات الأقمار الصناعية أن 87% من الأراضي الزراعية في غزة تضررت بالكامل، و80% من البيوت المحمية دُمرت، و87% من الآبار الزراعية خرجت عن الخدمة، ما يعني انهيارًا شبه كامل للقطاع الزراعي، فضلًا عن الدمار الذي لحق بمشروعات تربية الدواجن والأغنام والإنتاج الزراعي الآخر".

وختم مساعد المدير العام لمنظمة فاو، قائلاً إن جهود المنظمة بعد عامين من الحرب تتركز على إعادة تشغيل الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي داخل غزة لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، لأن "المساعدات وحدها لا تكفي ولا تفي بالاحتياجات الغذائية الأساسية مثل البروتينات والفيتامينات، التي يجب أن تُؤخذ من خلال الخضروات الطازجة والبيض والحليب والأسماك".



