استمرار الاحتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومحاربة الفساد في لبنان

استمرت الاحتجاجات الشعبية، اليوم الجمعة، لليوم ال 58 على التوالي في عدد من المناطق في جبل لبنان وفي شرقه، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومحاربة الفساد.

وأقفل عدد من المتظاهرين صباح اليوم الجمعة "اوتوستراد" جل الديب( جبل لبنان) لكن الجيش أعاد فتحه من جديد، بالقوة، وأوقف عدد من المتظاهرين على خلفية إقفال "الأتوستراد" ثم أعاد إطلاق سراحهم.

وأقفل محتجون، مدخل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في سرايا مدينة جونية( جبل لبنان)، ومنعوا الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم، ووضعوا عند المدخل العلم اللبناني.

وفي مدينة بعلبك (شرق لبنان) اعتصم عشرات المحتجين صباح اليوم، أمام فرع مصرف لبنان، ورفعوا الأعلام اللبنانية، ورددوا هتافات.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

وأرجأ رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة يوم الاثنين الماضي إلى يوم الاثنين المقبل في 16 ديسمبر الجاري، بعد إعلان المرشح لتولي رئاسة الحكومة سمير الخطيب اعتذاره.