عاصمة الثقافة الأوروبية تسلط الضوء على قداس برامز في عام 2023

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تعتزم عاصمة الثقافة الأوروبية، مدينة اليوسيس اليونانية، تسليط الضوء على أداء "قداس ألماني" للموسيقار يوهانيس برامز خلال احتفالات في نهاية سبتمبر 2023.

وأعلنت اللجنة المنظمة للفعاليات بالمدينة اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن المدير الألماني يوخن سانديج وجوقة راديو برلين سيقدمان مقطوعة برامز التي تحمل اسم "قداس الإنسان".

ومن المتوقع أن يتم عزف المقطوعة في الموقع القديم بإليوسيس.

وأعرب المخرج النمساوي ديفيد هانيك عن رغبته في صناعة فيلم يعتمد على تسجيلات الحفل.

وقال ميخائيل مارمارينوس، المدير الثقافي للمنظمة لوكالة الأنباء الألمانية، إن الانتاج يعكس ما كانت تمثله إليوسيس في العصور القديمة وما الذي يرمز إليه الشعار "ألغاز الانتقال" لعاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2023.