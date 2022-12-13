وفاة لاعب كرة قدم في أثناء مباراة بين مطروح والسلوم بدوري القسم الثالث

توفي لاعب أحد أندية الدرجة الثالثة، اليوم الثلاثاء، في أثناء مباراة بين نادي مطروح ونادي السلوم، ضمن منافسات دوري القسم الثالث لكرة القدم، بعد أن أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكان سامي سعيد القطعاني، لاعب نادي مطروح، وفي أثناء الشوط الثاني من المباراة التي جمعت بين ناديي مطروح والسلوم، سقط على الأرض مغشيا عليه، مما اضطر الحكم لوقف المباراة، لمحاولة إسعافه وإنقاذه، إلا أنهم اضطروا لنقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى مرسى مطروح العام، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة؛ نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقرر حكم المباراة إلغاء المباراة وعدم استكمالها، والتي كانت نتيجتها التعادل بهدف لكل فريق.