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الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة

جدة - خالد الإتربي
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 5:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 5:08 م

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على لقاء لاعبي الفريق وجهازهم الفني قبل التوجه لأداء المران الثاني بجدة في السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية «الخامسة بتوقيت القاهرة»، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية.

وتواجد محمود الخطيب مع بعثة الأهلي من أجل دعم وتحفيز اللاعبين على الظهور بشكل قوي قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي الجمعة المقبل، التي ستقام على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

 


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