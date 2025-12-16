  جنوب إفريقيا تهزم غانا في ختام استعدادها لكأس أمم إفريقيا بالمغرب

فاز منتخب جنوب إفريقيا على غانا بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت، اليوم الثلاثاء، في ختام استعداده للمشاركة في النسخة 35 من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

أحرز سيفو مبولي الهدف الوحيد لجنوب إفريقيا في الدقيقة 58.

ويبدأ منتخب جنوب أفريقيا مشواره في المجموعة الثانية لكأس الأمم بمواجهة أنجولا ثم مصر وزيمبابوي، أيام 22 و26 و29 ديسمبر الجاري.

وتقام كأس الأمم بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

أما المنتخب الغاني، فلم يتأهل لكأس أمم أفريقيا، ويستعد لمشاركته في كأس العالم 2026 التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وأوقعت قرعة مونديال 2026 التي أقيمت يوم 5 ديسمبر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، المنتخب الغاني في المجموعة الثانية عشرة، التي تضم أيضا منتخبات كرواتيا وغانا وبنما.