الحصر العددي للجنة العامة رقم 1 بمحافظة الدقهلية: 145 ألفًا و614 صوتًا للسيسي

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء ، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، باللجنة العامة رقم 1 بقسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية.

وجاءت النتيجة كالآتي:

عدد اللجان الفرعية: 45.

إجمالي عدد الناخبين: 264 ألفًا 965 ناخبًا.

عدد الذين أدلوا بأصواتهم: 173 ألفًا و450 ناخبًا

عدد الأصوات الصحيحة: 171 ألفًا 922 صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة: 1528 صوتًا.

نسبة الحضور 65.48%

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 145 ألفًا و614 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 6144 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 7393 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 12 ألفا و771 صوتا.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».