الشرع يدعو السوريين للاحتفال بانتصار الثورة وبناء البلد بعد سقوط النظام

دعا القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، اليوم الجمعة، السوريين للنزول إلى الميادين "احتفالًا بانتصار الثورة"، ثم التوجه بعد ذلك إلى بناء بلدهم بعد انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الشرع، في كلمة مصورة: "أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة، وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك دون إطلاق الرصاص وترويع الناس"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأضاف: "بعد ذلك لنتجه إلى بناء هذا البلد. وكما قلناها منذ البداية: منصورة بعون الله".

وعشية أول جمعة بعد إسقاط نظام الأسد، تواصلت في ساحة الأمويين بدمشق الاحتفالات الشعبية بسقوط نظام الرئيس المخلوع. وهتف المشاركون في المسيرات للثورة السورية وطالبوا بمحاسبة رموز النظام السابق وتقديمهم للعدالة.