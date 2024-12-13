الإسكان: وحدات سكن لكل المصريين مدعومة بأكثر من 50%

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة طرحت نحو 89,356 وحدة سكنية خلال عام 2024 ضمن مشروعات متنوعة، أبرزها مبادرة «سكن لكل المصريين» التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري لطرح 87 ألف وحدة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» إلى وجود إقبال كبير وغير متوقع على الفرص الاستثمارية بالعملات المحلية والأجنبية في المدن الجديدة، لافتا إلى استقبال أكثر من 93 طلبا لفرصة استثمارية في 29 مدينة خلال ديسمبر الجاري، فضلا عن 356 طلبا في أكتوبر، مشددا أن هذه الأرقام غير مسبوقة.

وأوضح أن الوزارة أنشأت منصة إلكترونية لتسهيل حصول المستثمرين على الفرص الاستثمارية والتقديم عليها، بالإضافة إلى وحدة «VIB» لكبار المستثمرين والمطورين العقاريين المصريين والأجانب؛ بهدف تسريع الإجراءات.

وأشار إلى أن أسعار الوحدات السكنية تتراوح بين 184 ألف جنيه و500 ألف جنيه للوحدة كاملة التشطيب والخدمات والمواصلات، لافتا إلى تنويع الوزارة مساحات الوحدات لتلبية احتياجات الأسر الصغيرة والكبيرة، بدءًا من 75 مترا مربعا وحتى 150 مترا مربعا.

ونوه إلى بيع أكثر من 230 ألف كراسة شروط للتقدم لوحدات مبادرة «سكن لكل المصريين»، بالإضافة إلى سداد أكثر من 40 ألف مواطن لمقدم جدية الحجز، مشيرا إلى أن أسعار الوحدات تنافسية تدعمها الدولة بأكثر من 50% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى دعم نقدي قد يتجاوز 50 ألف جنيه في بعض الحالات، إلى جانب التقسيط على 20 عاما.