 غربال يصل القاهرة إستعدادا لإدارة مباراة الزمالك والمصري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غربال يصل القاهرة إستعدادا لإدارة مباراة الزمالك والمصري

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 7:38 م | آخر تحديث: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 7:38 م

وصل إلى القاهرة اليوم الجمعة طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي ي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال طاقم التحكيم بمطار القاهرة، وتم اصطحاب جميع أفراد طاقم التحكيم لفندق الإقامة ببرج العرب.

ويتكون طاقم التحكيم من، الجزائري مصطفى غربال حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه مقران قوراري و عباس أكرم زرهوني مساعدين و الجزائري حسام بن يحيى حكماً رابعاً.

واختار "كاف"  السوداني مأمون بشارة مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم  الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


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