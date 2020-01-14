 بالفيديو.. جنود أمريكيون يزيلون الركام بقاعدة عين الأسد بعد القصف الإيراني - بوابة الشروق
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بالفيديو.. جنود أمريكيون يزيلون الركام بقاعدة عين الأسد بعد القصف الإيراني

عبد الله الميهي
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 9:32 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 9:32 م

أذاعت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يظهر جنودًا أمريكيين يزيلون الركام من قاعدة عين الأسد إثر القصف الإيراني.

ووجهت إيران، 10 صواريخ باليستية صوب قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق، كرد على استهداف أمريكا لقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأكدت الولايات المتحدة، أنه لم يُقتل أو يُصب أي جندي أمريكي في الهجوم.

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، الخميس، إن طهران لم تكن تسعى لقتل جنود القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد وهدفها كان توجيه ضربة للمعدات العسكرية.

ونظم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، جولة صحفية في قاعدة عين الأسد في العراق، لتمكين الصحفيين من التعرف على آثار الدمار جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.

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