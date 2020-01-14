ليوناردو الإيطالية تفوز بعقد لتزويد البحرية الأمريكية بـ32 مروحية

أعلنت شركة ليوناردو الإيطالية للصناعات الدفاعية اليوم الثلاثاء أنها فازت بعقد قيمته 5ر176 مليون دولار لتزويد البحرية الأمريكية بـ 32 مروحية.



وقالت الشركة في بيان إنها ستصنع وتسلم "32 مروحية طراز (تي أتش – 73 إيه) وقطع غيار مبدئية وتوفر الدعم ومعدات مخصصة وخدمات تدريب في مجال الصيانة والطيران".



وأضاف البيان أن شركة ليوناردو، المعروفة سابقًا باسم فينميكانيكا، فازت بالعقد من خلال شركة أوجوستاوستلاند فيلادلفيا التابعة لها ومقرها الولايات المتحدة.



وأشادت البحرية الأمريكية بالصفقة في إعلان منفصل.



وقال الكابتن تود سانت لورينت، مدير برنامج أنظمة تدريب الطلاب على الطيران البحري ( بي أم إيه – 273)،:" ستضمن هذه المروحيات الجديدة أن يكون لدى سلاح البحرية القدرة على تدريب عدة مئات من طلاب الطيران سنويا في قاعدة وايتينج الجوية في مدينة ميلتون بولاية فلوريدا".