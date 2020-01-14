السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقية

أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن إدانة المملكة العربية السعودية للاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقية، وذلك باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين توجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش).

وأكد المجلس - خلال اجتماع المجلس برئاسة خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء - وقوف المملكة إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه العربي، حيث دعت المملكة المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل لإلزام إيران باحترام سيادة الدول في الشرق الأوسط واحترام القوانين والمعاهدات الدولية والكف عن زعزعة أمن المنطقة.

وأكد أن ما توليه المملكة من سعي دؤوب لتفعيل شراكاتها الدولية في مجال مكافحة الفساد، مشيرًا إلى تأكيد المملكة خلال اجتماع مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في العاصمة المغربية، حرصها على إصدار التشريعات اللازمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حماية النزاهة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، والوفاء بالمعايير والمتطلبات الدولية التي نالت بها المملكة تقديرًا على المستويين الإقليمي والدولي، وانضمت كأول دولة عربية لمجموعة العمل المالي (فاتف).

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مشددًا على رفض المملكة لانتهاك حرمة بيوت الله، وسفك الدماء وترويع الآمنين.. مقدمًا عزاءه ومواساته لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.