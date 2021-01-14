الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة 5% في 2020 بسب كورونا

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أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 5% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق .