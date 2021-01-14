الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة 5% في 2020 بسب كورونا

الأكثر قراءة
استقالة المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب
شركة سينوفاك الصينية تبرر تدنى مستوى كفاءة لقاحها ضد كورونا خلال تجاربه في البرازيل
محدث - وفاة صفوت الشريف وتشييع جثمانه غدا من مستشفى وادي النيل
بالصور.. إيران تعرض أكبر سفينة عسكرية في تاريخها
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 5% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق .