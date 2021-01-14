 الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة 5% في 2020 بسب كورونا - بوابة الشروق
الخميس 14 يناير 2021 12:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟

النتـائـج تصويت

الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة 5% في 2020 بسب كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 12:42 م | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 12:42 م

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 5% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك