أنشأ رجل إندونيسي 11 مطبا صناعيا في الشارع أمام منزله، بسبب انزعاجه من السيارات التي تمر أمام المنزل، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

واعتذر روسلام هارون، البالغ من العمر 40 عاما، بسبب قيامه بتركيب مطبات السرعة، بشكل غير قانوني، أمام منزله، في منطقة كامبونغ بادانج لواس، بحسب صحيفة "ذا ستار".

