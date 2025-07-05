هل هناك علاقة بين سارة نتنياهو وإقالة متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عومر دستري؟

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، عومر دستري، أقيل بسبب خلاف مع سارة نتنياهو.

وذكر تقرير للقناة 13: أن المتحدث باسم رئيس الحكومة، عومر دستري، سيغادر منصبه بشكل فوري بعد سلسلة من الخلافات مع سارة نتنياهو، وفقًا لما أكده عدد من المصادر في مكتب رئيس الحكومة، حسب القناة.

وبسبب ذلك، لن يشارك دستري أيضًا في زيارة نتنياهو إلى واشنطن غدًا، بحسب وكالة معاً الفسطينية.

من جانبها، قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إنه لا علاقة لزوجته سارة بمغادرة دستري، منصبه، معللة السبب بعدم امتلاكه الخبرة الكافية في هذا المجال.

ونفت المصادر تقريرًا سابقًا أفاد بأن سبب مغادرته هو علاقته المتوترة مع زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو.

وقالت المصادر: "لم يكن مناسبًا للمنصب. لم يكن لديه أي خبرة. لم يعمل في هذه المهنة من قبل"، مضيفةً أنه تم إبلاغه مؤخرًا بأنه لن يرافق رئيس الوزراء في زيارته إلى واشنطن العاصمة هذا الأسبوع.

وأضافت المصادر: "الأمر لا علاقة له بسارة. رئيس الوزراء لم يكن راضيًا عنه. في الوقت الحالي، سيشغل زيف أغمون المنصب، ومن المحتمل أن يتولى الدور بشكل دائم لاحقًا".