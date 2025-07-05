مسئول روسي: الدفاعات الجوية تسقط 4 مسيرات كانت متجهة إلى موسكو

قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى العاصمة الروسية اليوم السبت.

في حين أعلن مطار رئيسي بالمدينة تعليق رحلات المغادرة مؤقتا قبل استئنافها في وقت لاحق.

وصرح سوبيانين بأن أجهزة الطوارئ تعمل في المواقع التي أُسقطت فيها الطائرات المسيرة، لكنه لم يقدم أي معلومات عن الأضرار المحتملة، وفق وكالة رويترز.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 94 طائرة مسيرة جرى تدميرها فوق روسيا خلال الليل و45 أخرى بين الساعة 04.00 و09.00 بتوقيت جرينتش.

في غضون ذلك، قالت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) إن الرحلات المغادرة من مطار شيريميتيفو في موسكو توقفت مؤقتا اليوم السبت قبل استئنافها في وقت لاحق، وعزت قرارها إلى قيود في المجال الجوي للعاصمة بالإضافة إلى رياح قوية.

وأضافت أن الرحلات القادمة والمغادرة في مطارات عدة مدن روسية أخرى توقفت مؤقتا، بما في ذلك مطار بولكوفو في سانت بطرسبرج، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.