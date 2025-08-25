الدفاع المدني بغزة: استشهاد أحد عناصرنا وإصابة 7 آخرين أثناء محاولة إنقاذ مصابين بقصف مجمع ناصر الطبي

أفاد الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، باستشهاد أحد عناصره وإصابة 7 أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين وانتشال شهداء بقصف مجمع ناصر الطبي.

وأعلن في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، استشهاد سائق الإطفاء/ عماد عبد الحكيم الشاعر، وإصابة 7 آخرين من طاقم دفاع مدني خانيونس، أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في مجمع ناصر الطبي.

وقبل قليل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، باستشهاد 8 أشخاص، بينهم صحفي، في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر بخانيونس جنوب القطاع.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، إلى أن الاحتلال استهدف الطابق الرابع بمجمع ناصر الطبي قبل قليل، أعقبه استهداف ثانٍ عند وصول الطواقم الإسعافية لانتشال المصابين والشهداء.

من جانبها، أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، باستشهاد الصحفي حسام المصري، جراء قصف للاحتلال استهدف مبنى الياسين بمجمع ناصر الطبي في خانيونس.

ولفتت إلى إصابة الصحفيين حاتم عمر ومحمد سلامة بقصف طيران الاحتلال لمجمع ناصر الطبي.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 62,192 شهيدًا، و157,114 مصابًا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.